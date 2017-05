Die Kamera. Ständiger Begleiter von Markus Steinbichler aus Edlitz. Ob Familienausflug, Radtour oder Autofahrt: Immer wieder entdeckt der 38-Jährige Plätze, die es wert sind, fotografiert zu werden.

„Mache oft und gerne Umwege“

„Ich bin schon immer – sooft es geht – in unserer schönen Gegend unterwegs gewesen und halte diese mit meiner Kamera fest“, erzählt Steinbichler der NÖN. Nachdem die Aufnahmen in Steinbichlers Freundeskreis sehr gut ankamen, entstand die Idee, die Bilder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Unter dem Titel „Bucklige Weltreisen“ hat er auf der Plattform ,Facebook‘ eine Seite eingerichtet, die er regelmäßig mit neuen Aufnahmen aus der Region befüllt. „Die Seite hat sich gut entwickelt, nach drei Monaten steht sie aktuell bei 880 ,Followern‘“, kennt der Edlitzer die aktuelle Zahl an „Gefällt mir“ auf der Seite.

Wie Steinbichlers Fotos normalerweise entstehen? „Sobald es meine Zeit erlaubt, mache ich oft und gerne Umwege und fahre von A nach B auch mal kreuz und quer durch die Bucklige Welt“, verrät der ausgebildete Raum- und Stadtplaner. Und so passiert es immer wieder, dass Steinbichler bisher unbekannte Winkel entdeckt und diese mit der Kamera in Szene setzt.

Derselbe Ausschnitt zu anderen Zeiten

Auf die Frage, ob er denn einen absoluten Lieblingsort in der Buckligen Welt habe, hat der Edlitzer schnell eine Antwort parat: „Mein Heimatort ist ein absoluter Wohlfühl-Ort, ich genieße es sehr hier leben zu dürfen. Hier habe ich erst vor zwei Jahren einen Ort entdeckt, der mir jahrelang verborgen geblieben war: Eine Anhöhe beim Winterhof, wo man eine unglaublich tolle Aussicht auf Wechsel, Rax, Schneeberg und Pittental hat. Dieser Ort hat mich so beeindruckt, dass ich ihn ein Jahr lang immer wieder aufgesucht und fotografiert habe“, berichtet Steinbichler.

So sei ein Fotoprojekt aus knapp 40 Bildern entstanden, bei der derselbe Bildausschnitt, jedoch immer zu anderen Tages- oder Nachtzeiten, fotografiert wurde. Alle paar Tage arbeitet Markus Steinbichler an seinem Projekt – als Ausgleich zu den beruflichen Herausforderungen. „Am Abend oder an verregneten Nachmittagen wird dann die eigentliche ,Arbeit‘ erledigt: Fotos ausmisten, die schönsten ein wenig bearbeiten und Einträge planen“, verrät er.

Neben seiner Facebook-Seite hat der Fotograf auch einen eigenen Blog kreiert: Unter www.buckligeweltreisen.blog stellt er neben Bildern auch Gedanken in Form von Texten zur Verfügung. „Ich beschäftige mich viel mit der Region, sammle Literatur und Wissenswertes, habe aber auch meine eigenen Beobachtungen. Auch das teile ich gerne, aber in die maximal vier Zeilen eines Facebook-Beitrags passt das nicht“, erklärt Steinbichler seine Beweggründe.

Das Feedback auf den unterschiedlichsten Plattformen zeigt, dass sich viele regelmäßig – auch nur für einen kurzen Moment – auf Reisen in die Bucklige Welt begeben. Auch auf „Instagram“ kann man mittlerweile Aufnahmen betrachten.