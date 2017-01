NÖN-Leser Kurt Palmanshofer macht seinem Ärger über die Post AG Luft. Er schickte der Redaktion ein Foto eines Verteilerkastens der Post in Pottschach, der seit Monaten kaputt sei. Palmanshofer: „Die Postsäcke liegen offen auf dem Gehsteig herum. Kein Wunder, dass etliche Sendungen nicht ankommen.“ Seiner Meinung nach werde das Briefgeheimnis „grob fahrlässig verletzt“.

Die Überreste der Sendungen wie Paketbänder und Reklame, verteile der Wind. „Wenn man sich bei der Post beschwert, blitzt man ab. Sogar bei entstandenen Vermögensschäden. Wenn man das sieht, wird man automatisch zum Wutbürger“, ärgert sich Palmanshofer.

"So schnell wie möglich ausgewechselt"

Der Pressesprecher der Post AG, Michael Homola, wurde von der NÖN auf den Missstand aufmerksam gemacht. Die Antwort kam prompt: „Dieser Depotkasten wird natürlich so schnell wie möglich ausgewechselt.“ Leider könne er sich nicht erklären, wieso der Kunde mit seiner Beschwerde bei der Post abgeblitzt sei. Homola: „Denn natürlich werden solche Fälle aufgenommen und entsprechend bearbeitet.

Ich weiß aber auch nicht, an welche Stelle sich der Herr gewandt hat, um den Fall nachgehen zu können.“ Palmanshofer erwidert, vor einem Monat eine E-Mail an die Gemeinde geschrieben zu haben, die dann die Post verständigt hätte. „Nach unzähligen Beschwerden, vor allem über verschlampte Postsendungen“ habe er sich nun an die Zeitung gewandt.