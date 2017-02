In Begleitung seines Rechtsanwaltes Leonhard Kregcjk erscheint ein 26-Jähriger am Landesgericht Wiener Neustadt.

Ex-Freundin erhebt schwere Vorwürfe

Ihm wird Brandstiftung zur Last gelegt – doch damit nicht genug, erhebt seine Ex-Freundin, mit der er auch ein gemeinsames Kind hat, schwere Vorwürfe wegen fortgesetzter Gewaltausübung.

Immer wieder soll er sie geschlagen haben. Rechtsanwalt Kregcjk will davon aber nichts wissen: „Es gibt einen Sorgerechtsstreit, der diese Anzeigen zur Folge hatte. Eine der Verletzungen hat er ihr unabsichtlich zugefügt, weil er ungeschickt war.“

Die Hütte habe er nicht vorsätzlich in Brand gesteckt, sein Mandant könne sich nicht mehr an alles an diesem Abend erinnern, da er alkoholisiert gewesen sei.

41 Feuerwehrleute im Einsatz

„Aber die Hütte war sein Rückzugsort, er hat sie geliebt. Es wurden von der Feuerwehr sogenannte Brandbeschleuniger gefunden. Aber rund um die Hütte standen Rasenmäher und Co – da kann es auch sein, dass beim Befüllen dieser hin und wieder etwas daneben gegangen ist und der Spürhund deshalb angeschlagen hat“, verteidigt der Anwalt den jungen Mann.

„41 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen“, erklärt die Staatsanwältin den Großeinsatz. Der Anwalt kontert jedoch gleich, dass er nicht sicher sei, ob alle davon auch tatsächlich nötig gewesen seien. Der Angeklagte selbst erzählt, dass er zuvor mit Freunden ein Grillfest gefeiert habe, um vor einer anderen Feier vorzuglühen.

In den frühen Morgenstunden klingelt bei der Mutter des jungen Mannes das Telefon und er fordert sie auf, sie abzuholen, um ihn zur Blockhütte zu bringen. Kaum abgeliefert läutet ihr Handy abermals. „Das Haus brennt“, sie solle ihren Mann schicken. Am Brandort angekommen wird der Angeklagte noch dabei beobachtet, Dinge ins Feuer zu werfen.

Zahlreiche Zeugen werden einvernommen. Da es so viele sind, zieht sich der Prozess über zwei Tage. Aber auch dann gibt es kein Urteil – es muss vertagt werden.