Wenn die Werke eines Künstlers gleichzeitig mit jenen von Andy Warhol oder Keith Haring ausgestellt werden, dann hat er es geschafft: Diese besondere Ehre wird nun Puchbergs VOKA zuteil, dessen Bilder ab 3. Mai in der großen Art-Messe in New York gezeigt werden.

„Ich bin schon seit längerem bei der bekannten Wiener Galerie Hartinger, die sich auf Pop Art-Kunst spezialisiert und unter anderem auch Werke von Warhol oder Haring im Portfolio hat“, so der Künstler im Gespräch mit der NÖN. Bei der viertägigen Art New York präsentiert die Galerie drei Werke von VOKA: „Ein Monroe-Bild und zwei Bilder von New York selbst“, erklärt der Puchberger, der auch selbst vor Ort sein und für Gespräche zur Verfügung stehen wird.

Die Werke haben ein Format von 1,20 mal 1,20 Meter und einen Verkaufswert von etwa 25.000 Euro. „Für mich ist das eine tolle Sache, weil es wirklich eine der größten und renommiertesten Kunstmessen der Welt ist. Ich bin im Moment recht zufrieden, wie es läuft, und kann mich nicht beklagen“, blickt er dem Trip zum Big Apple optimistisch entgegen.