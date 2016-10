„Die Region um den Schneeberg ist auch im Herbst eine Reise wert. Es ist wichtig, dass der Tourismus auch in dieser Jahreszeit belebt wird. Die Herbstfahrten zur Hengsthütte sind ein attraktives Angebot, das auch in diesem Jahr wieder viele Gäste anziehen und begeistern wird“, erklärt Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

„Auch nach dem Ende des Sommers wollen wir unseren Fahrgästen ein attraktives Rahmenprogramm auf der Strecke der Schneebergbahn bieten. Mit den Herbstfahrten gelingt es uns dieses Ziel nun bereits seit mehreren Jahren in Folge zu verwirklichen“, betont NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl und ergänzt: „Unser Salamander soll daher auch in der kalten Jahreszeit nicht ruhen. Bis 20. November ist er an Samstagen und Sonntagen mehrmals täglich unterwegs.“

An den Wochenenden startet um 9.00 Uhr die erste Garnitur der Zahnradbahn vom Bahnhof Puchberg. Auch um 10.30 und 12.00 sowie um 14.00 und 15.30 Uhr geht‘s hinauf. Nach einer zwanzig minütigen Fahrt ist auf 1.012 Meter Seehöhe eine Ausstiegsmöglichkeit bei der Hengsthütte. Hier können die Besucherinnen und Besucher in die Gaststätte einkehren und köstliche Schmankerl genießen.

Wer Lust auf die süßen und schmackhaften Schneebergbuchteln hat, sollte unbedingt noch weitere 10 Minuten mit dem Salamander bergauf fahren. Dann heißt es Endstation bei der Haltestelle Baumgartner. Zurück ins Tal zieht der Salamander um 09:45 Uhr, 11:15 Uhr, 13:15 Uhr, 14:45 und 16:15 Uhr.