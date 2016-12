Irgendwie wollte das mit dem Wetter nicht so recht passen. Ursprünglich hätte die „Wunderwiese“ in Losenheim ja bereits am 22. Oktober den Betrieb aufnehmen sollen. Die schlechte Witterung sowie tagelange Regenfälle machten jedoch eine Verschiebung des Eröffnungstermins notwendig.

"Größte Kunststoffmatten-Anlage in Österreich“

Am Donnerstag der Vorwoche war es dann endlich soweit. Im Beisein der zweifachen Olympiasiegerin Michi Dorfmeister, Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) sowie zahlreichen Kommunalpolitikern und sonstigen Gästen wurde der Mattenskihang offiziell in Betrieb genommen. Doch auch hier hatte das Wetter wieder ein Wörtchen mitzureden: Der starke Wind machte es unmöglich, den Festakt im Zelt abzuhalten, weswegen man kurzerhand in den Forellenhof der Familie Wanzenböck ausweichen musste. Lediglich für Michi Dorfmeisters Testfahrt auf der neuen Piste und einige Fotos wagte man sich ins Freie.

Die Begeisterung der Verantwortlichen über die Fertigstellung und Eröffnung der „Wunderwiese“ war trotz allem ungebrochen: Kein Wunder, handelt es sich bei der neuen Attraktion in Losenheim laut NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl immerhin um die „bisher größte Kunststoffmatten-Anlage in Österreich“. Ebendieser erklärte nochmals die Beweggründe für dieses Projekt. „Wir wollen der Jugend eine Bewegungsmöglichkeit bieten – auch im Winter“, so Stindl, der auf die wenig zufriedenstellende Anzahl an Schneetagen in den letzten Saisonen einging.

„Die Erderwärmung holt uns ein. Genau das ist die richtige Antwort darauf!“

Rupert Dworak, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter, SP.

Das System mit dem Skifahren auf Matten habe man sich an Beispielen in den USA, Japan, den Niederlanden oder Südkorea abgeschaut. „Die Wunderwiese wird sich bewähren“, so der NÖVOG-Chef überzeugt.

Auch für ÖVP-Landesrat Karl Wilfing ist das Projekt ein besonders Positives: „Es ist eine Chance für die gesamte Region“, so der ÖVP-Politiker in seinen Worten während des Festaktes. SPÖ-Landtagsabgeordneter Rupert Dworak bezeichnete die Wunderwiese als „richtige Investition“: „Die Erderwärmung holt uns ein, genau das ist die richtige Antwort darauf“, meinte der Ternitzer Bürgermeister.

Mattenpiste "Wunderwiese" in Puchberg am Schneeberg eröffnet

Sein ÖVP-Kollege Hermann Hauer, selbst ein Puchberger, zeigte sich ebenso beeindruckt und lobte die Investition des Landes in das Vorhaben. „Man hat hier Verantwortung übernommen. Jedem einzelnen ist dafür zu danken“, so Hauer in seinen Worten.

Dorfmeister sieht Wiese als „tolle Alternative“

Und wie sind sie jetzt eigentlich, die ersten Schwünge auf der Matte? „Überraschend gut“, sagte Michi Dorfmeister – eine, die es wissen muss. „Die ersten Schwünge sind gut gelungen. Das ist eine tolle Alternative. Und es gibt wohl nix Klasseres, als mit kurzer Hose die Piste runterzufahren“, meinte die Top-Athletin. Jetzt müsse man lediglich mehr die Schulen animieren, auf der Matte das Ski fahren zu erlernen, so die Sportlerin. NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl ist es schließlich noch ein Anliegen, die günstigen Preise zu betonen. Jedem solle die Möglichkeit gegeben werden, die Matte zu nutzen – im Sommer wie im Winter...