Es ist ein Projekt, das in seiner Art und Weise weltweit einzigartig ist. Ein Team aus vier Alpinisten soll mit ihren Tourenski 1.940 Kilometer und 85.000 Höhenmeter bezwingen. Das Besondere daran: Die längste Skitour der Welt soll in Reichenau an der Rax starten.

Bereits im Jahr 1971 haben Robert Kittl, Klaus Hoi, Hansjörg Farbmacher und Hans Mariacher – allesamt österreichische Skibergsteiger – den Alpenhauptkamm komplett von Ost nach Süd mit Skiern überquert. Bis jetzt sind sie die Einzigen, die das geschafft haben. Am 17. März wollen es ihnen sieben internationale Sportler nachmachen. Sie sollen innerhalb von nur 40 Tagen 1971 Kilometer und unglaubliche 85.000 Höhenmeter hinter sich bringen – sprich von Reichenau bis nach Nizza gehen.

Bürgermeister Doller: "Wirklich tolle Sache"

Die Freude, dass so ein Reisenevent im Rax-Gebiet startet, ist vor allem bei ÖVP-Bürgermeister Johann Döller groß: „Das ist eine wirklich tolle Sache. Im Jahr 1971 sind sie auch schon vom Knappenhof weggestartet und als sie uns gefragt haben, ob das wieder möglich wäre, haben wir sofort ,Ja‘ gesagt!“

Los geht das große Abenteuer für die sieben Sportler am 17. März um 10 Uhr. Die genaue Route gibt es unter:

www.redbullderlangeweg.com