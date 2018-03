Zu einer Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Raach nach Greith gerufen.

Pkw stürzt in zugefrorenes Bachbett .

Ein Lenker kam mit seinem Wagen von der schneeglatten Fahrbahn ab und stürzte in ein zugefrorenes Bachbett. Vom Einsatzleiter wurde die Stadtfeuerwehr Gloggnitz mit dem Last nachgefordert, welche den Wagen in Folge mittels Kran aus dem Bachbett barg.