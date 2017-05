Die Nachricht, dass Franz Schnabl neuer SPÖ-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl geworden ist, hat sich in der 300-Seelen-Gemeinde wie ein Lauffeuer verbreitet. Ist doch der ehemalige Polizei-General und jetzige Personal-Chef bei Magna ein Kind der Gemeinde.

Schnabl, geboren am 14. Dezember 1958, wuchs in Raach auf, wo er auch die Volksschule besuchte. „Damals wurden wir in einer Klasse unterrichtet“, erinnert sich Maria Diewald, und meint weiter: „Er hat sich beim Lernen immer leichtgetan.“

Einen besonderen Bezug zum neuen Landesparteivorsitzenden hat auch Johann Wernhart. Nicht nur, dass er auch in der SPÖ aktiv ist und als Fraktionsobmann im Gemeinderat sitzt, er hat auch Schnabls Elternhaus erworben. „Und mein Vater Albert war der Lehrer in Raach, hat uns unterrichtet“, erinnert sich Wernhart an die Schulzeit.

„Als Kinder haben wir miteinander gespielt. Hauptsächlich Cowboy und Indianer“, weiß Wernhart noch. Aber auch bei den Ministranten und Sternsingern haben sich die Burschen damals engagiert. „Schnabl hat seine Wurzeln nie vergessen und kommt immer wieder nach Raach. Die Mama war immer stolz auf ihn und hat auch immer alle Zeitungsberichte gesammelt.“ Dass Franz Schnabl einen engen Bezug zu seiner Heimat hat, erklärte er auch bei der Pressekonferenz: „Ich bin Niederösterreicher, hier geboren, aufgewachsen und nach wie vor tief verwurzelt.“

„Wir sind schon alle etwas stolz, dass Franz Schnabl ein gebürtiger Raacher ist“, gibt Wernhart offen zu. Und er freut sich natürlich schon auf den ersten Besuch seines alten Freundes als SPÖ-Spitzenkandidat.

