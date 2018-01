Eine Berg- und Talfahrt zum Verlieben .

Am Tag der Liebe gibt es in den Wiener Alpen in Niederösterreich eine Berg- und Talfahrt der besonderen Art zu gewinnen: Ein Candlelight Speed-Date mit Prosecco- und Rosenempfang sowie einer süßen Verführung. Für die kuscheligen Momente lohnt ein Aufenthalt im Raxalpenhof. Das Vier-Sterne Hotel in Prein lockt mit einem Übernachtungspaket für Verliebte inklusive Langschläfer-Frühstück.