Da der Notarzthubschrauber nicht in der Nähe der Schutzhütte landen konnte, wurde eine an krampfartigen Anfällen leidende 35-Jährige vom Ottohaus mit einer Trage von sechs Helfern zum sogenannten "Praterstern" in 1.620 Metern Seehöhe transportiert und von dort ins Spital geflogen.

Kurz zuvor hatte die Bergrettung in einer Aussendung auf eine verbesserte Ausstattung verwiesen: Weil laut Unfallstatistik im vergangenen Jahr die Einsätze am Berg nach Kreislauferkrankungen erheblich angestiegen seien und eine rasche Herz-Lungen-Wiederbelebung die Überlebenschancen wesentlich verbessern, erhielten alle 30 Ortsstellen im Bundesland Defibrillatoren, die mit nur 490 Gramm Gewicht in jedem Einsatzrucksack Platz finden.

In Reichenau stehe das Gerät zugleich bei eventuellen Notfällen im Rahmen der alljährlich 40.000 Theaterfans anziehenden Festspiele zur Verfügung.