Es begann im April 2007 mit einer Lesung von Peter Turrini gemeinsam mit Silke Hassler. Heuer feiert der Literatursalon in der Schlossgärtnerei Wartholz sein zehnjähriges Jubiläum mit einem sehr dichten und prominent besetzten Halbjahresprogramm.

"Müssen uns weiterentwickeln"

„Nach zehn Jahren müssen wir uns weiterentwickeln“ so Hausherr Christian Blazek, der es als göttliche Fügung sieht, dass Leute nach Reichenau ziehen und die kulturaffin sind. Neben dem langjährigen Organisator Norbert Mang verstärken das Literatursalon-Team Astrid Braun und Juliane Rehder. Braun kommt aus der Theaterwelt und ist für die Kundenansprache und den Kartenverkauf zuständig.

"Wechselspiel zwischen Stadt und Land"

Gänzlich für das Literaturprogramm ist Rehder verantwortlich. Norbert Mang ist der künstlerische Leiter des Literaturwettbewerbs, der heuer zum zehnten Mal, vom 10. bis 12. März, in Wartholz stattfindet. Neu in der Jury ist Wartholz-Literaturpreisträger 2009 Michael Stavaric. „Es ist ein Wechselspiel zwischen Stadt und Land und diesem Motto haben wir uns für die nächsten Jahre verschrieben“, so Mang. Neu und als Rahmenprogramm sind die Feste. Am 10. April findet das Familienfest und am 4. Juni das Gartenfest, wo der neue Garten offiziell eröffnet wird, statt.

Das Wartholz-Team von Christian Blazek (links) mit Juliane Rehder, Astrid Braun und Norbert Mang präsentiert ein hochkulturelles Literaturangebot. | Authried

Aber nicht nur diese Veranstaltungen machen das Festjahr des Literatursalons zu etwas Besonderem. Am 25. Februar wird Karin Peschka, Gewinnerin des Literaturwettbewerbes Wartholz, um 19 Uhr aus ihrem Roman „Fannipold“ lesen. Schauspieler Philipp Hochmair gastiert am 3. März in Reichenau. Petra Hartlieb wird am 17. März eine historische Liebesgeschichte lesen. Anny Pletter, ein Reichenauer Original, erzählt am 24. März etwas über ihre Kriegserfahrungen. Aber auch Theatergrößen wie Claud Peymann werden dem Literatursalon (31. März) einen Besuch abstatten.