Dabei hielt Kardinal Dr. Christoph Schönborn den Wortgottesdienst und sprach von einer besonderen Aktion der Landwirtschaftschulen, die Gemeinschaft stiftet und den Jugendlichen christliche Werte vermittelt. „Die wichtigste Voraussetzung für den Frieden ist Gerechtigkeit, für die es weltweit einzutreten gilt. Ebenso muss mehr Vertrauen in die Zukunft und in die Mitmenschen gesetzt werden, um das Leben positiv zu gestalten“, betonte Kardinal Schönborn.

"Brücken bauen und miteinander stärken"

„Schüler, Lehrer und Bedienstete der 20 Landwirtschaftsschulen nahmen an der Wallfahrt teil und setzten damit ein starkes Zeichen der Gemeinsamkeit für Gerechtigkeit und Frieden. Es ist schön, dass der Gedanke des Pilgerns heute wieder aktuell ist, denn eine Wallfahrt baut Brücken und stärkt das Miteinander in der Gesellschaft“, betonte Bildungslandesrätin Mag. Barbara Schwarz.

„Mit dieser einmaligen Aktion im Schulbereich unterstreichen die Landwirtschaftsschulen einmal mehr ihre wichtige Funktion bei der Wertevermittlung an die Jugend im ländlichen Raum und weisen auf die vielfältigen Leistungen der österreichischen Landwirtschaft hin“, so Schwarz.

„Über 2300 Personen, davon rund 2000 Schüler, nahmen an diesem Start-up ins neue Schuljahr teil“, informierte Direktor Dipl.-Ing. Franz Aichinger. „Diese Wallfahrt ist auch ein Symbol für einen toleranten Umgang miteinander und der Solidarität in der Gesellschaft, die besonders in unserer Zeit wichtige Werthaltungen darstellen“, so Aichinger.

Schüler stellten Friedenstaube nach

Nach dem Gottesdienst wurde im Innenhof des Erzbischöflichen Palais von den Schülerinnen und Schülern eine „Friedenstaube“ nachgestellt. Dazu hielten die Jugendlichen eine weiße Taube aus Pappe in den Händen, sodass aus der Vogelperspektive das Friedenssymbol gut zu erkennen war.