Als Kind hat man viele Träume. Einer möchte mal ein Astronaut werden, der andere wiederum in einer Band spielen. Für Oliver Spitzer, Josef Flonner und Philipp Hackl ist letzterer Traum nun wirklich in Erfüllung gegangen.

Die „Jolphins“ gibt es seit rund zweieinhalb Jahren. Kennengelernt haben sich die drei Musiker über die Musikschule in Scheiblingkirchen. Vor Kurzem konnte sich die Truppe aber über einen besonderen Erfolg freuen. Spitzer, Flonner und Hackl waren beim Landeswettbewerb podium.jazz.rock am Start und konnten dort die Jury mit ihren Musikstücken überzeugen. „Wir haben zwar schon mit einer guten Platzierung gerechnet, aber dass wir dann beim Bundeswettbewerb spielen dürfen, ist schon etwas besonderes“, so Leadsänger Oliver Spitzer.

Auftritt in Wien am 15. November

Er war schon ein paar Mal bei genau diesen Veranstaltungen am Start, doch so weit hat er es selbst noch nie geschafft. Diesen Samstag ist es dann soweit für die „Jolphins“, denn da müssen sie in St. Pölten beim Bundeswettbewerb auf die Bühne. Doch die junge Band steckt ihre Erwartungen nicht allzu hoch: „Es sind gute Bands dort, aber unsere Erwartungen sind jetzt nicht zu groß. Aber wir sind uns sicher, dass wir beweisen können, dass wir dort hingehören!“

Beim Bandabend in Scheiblingkirchen haben die „Jolphins“ schon gezeigt, was in ihnen steckt. Zudem covert die Band nicht einfach andere Songs, sondern schreibt sie gleich selbst. Als Songwriter in der Band wurde Oliver Spitzer ausgewählt. Doch die Arbeit bleibt natürlich nicht nur an ihm hängen. „Er schafft die Basis und zusammen kreieren wir dann den Song“, erklärt Schlagzeuger Philipp Hackl.

Wer sich selbst ein Bild von der Band machen möchte, kann die Jungs entweder diesen Samstag beim Bundeswettbewerb podium.jazz.rock anfeuern, oder auch den Auftritt in Wien am 15. November im B72 verfolgen. Bei dem schon erwähnten Bandabend sind aber nicht nur die „Jolphins“ auf der Bühne gestanden. Neben ihnen rockten noch drei weitere Bands der Paradis Musikschule den neuen Konzertsaal. Neben Stücken wie „You & Me“ wurden auch Rockige Lieder wie „Nothing else Matters“ gespielt.