„Ziel ist den Jugendlichen möglichst früh die Bedeutung von gesunden und regionalen Lebensmitteln näher zu bringen, mehr Wissen über ihre Herkunft zu vermitteln und die Freude am Genuss von Obst und Gemüse zu wecken. Und das in einem Alter, in dem die Essgewohnheiten nachhaltig geprägt werden“, ist Direktor Dipl.-Ing. Franz Aichinger von der Aktion überzeugt.

Geschmacksvielfalt und Gesundheitsbewusstsein

„Das Team der Schulküche steht voll hinter dieser Initiative, schließlich gilt es den Schülern eine Geschmacksvielfalt zu bieten und das Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Dabei legen wir den kulinarischen Schwerpunkt auf regionale sowie saisonale Produkte“, betont Küchenleiterin Brigitta Stangl. „Für uns ist besonders erfreulich, dass sich die Schüler gerne am gesunden Pausenbuffet bedienen und das reichhaltige Angebot an Obst- und Gemüsesorten schätzen“, so die verantwortliche Fachlehrerin Dipl.-Päd. Andrea Marchat.

Durch das Schulobst- und -gemüseprogramm werden 75 Prozent der Kosten durch EU-Mitteln finanziert. Der Rest wird von der Schule bzw. von Sponsoren aufgebracht. Abgewickelt wird das Förderprogramm durch die AMA. Im Schuljahr 2016/2017 nehmen 2.689 Schulen und Kindergärten teil. Für die Maßnahmen stehen knapp 3 Mio. Euro zur Verfügung.

1.147,16 Tonnen Obst und Gemüse

Im Rahmen des Schulobst- und -gemüseprogramms wurden letztes Schuljahr 1.147,16 Tonnen Obst und Gemüse (ca. 81 Prozent Obst und ca. 19 Prozent Gemüse, davon ca. 57 Prozent konventionelle und 43 Prozent Bio-Produkte) verbraucht. Rund 40 verschiedene Obst -und Gemüsearten wurden zur Förderung eingereicht und ausbezahlt, wobei der Apfel mit Abstand das beliebteste Produkt war. Weitere Informationen unter www.ama.at .