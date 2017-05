„Wenn man auf dieser Straße geht, dann hat man das Gefühl, auf einem Präsentierteller zu stehen“, so Joachim Luetke. Er spricht damit die Straße in Schlöglmühl an, die direkt neben den Gleißen nach Payerbach führt. Die Anrainer haben mit dem Tempo der Autofahrer schon öfter Probleme gehabt.

„Es sind hier sehr viele Lkws unterwegs und deswegen sind Bremshügel auch keine Lösung“, meint SPÖ-Gemeinderätin Daniela Riegler. Sie haben schon seit Jahren nach geschwindigkeitsreduzierenden Möglichkeiten gesucht – bis jetzt vergeblich. „Hier sind ständig Kinder unterwegs und die fahren da mit einem Hunderter oder Achtziger durch das Ortsgebiet“, lässt Riegler ihrem Zorn freie Luft. Die „Rennstrecke“, wie sie die Anrainer nennen, interessiert laut Riegler weder Polizei noch Gemeindeführung. „Wir haben schon einmal mit der Polizei gesprochen und die sind dann vielleicht einen Tag hier gestanden“, erzählt die Mandatarin. Ein weiteres Problem: Die unzureichende Beleuchtung. „Man sieht in der Nacht fast nichts und daher auch die Fußgänger auf der Straße nicht“, so Luetke.

ProPayerbach-Bürgermeister Eduard Rettenbacher hat von dieser Problematik bis dato noch nichts mitbekommen: „Mir ist das neu, aber wir werden uns das anschauen!“

Der nächste Schritt für die Anrainer ist der, ans Land zu treten. „Wir wissen sonst leider nicht mehr, was wir machen sollen“, so Riegler, die mit ihren Kindern wieder gerne sicher auf den Straßen Schlöglmühls unterwegs sein möchte.