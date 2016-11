Allegro gegen Osterbauer, das ist „Brutalität“. Zumindest, wenn es ums Schnapsen geht. Denn am Mittwochabend duellierten sich in Neunkirchen zwanzig Kartenhaie beim Schnapsen in einem prestigeträchtigen Wettkampf.

Und am Ende gelang den Gastgebern die herbeigesehnte Revanche nicht. Im Gegenteil: Die Niederlage gegen das Allegro um Chef Christian Schicker fiel für Thomas Osterbauer und Co. mit 43 zu 57 sogar ziemlich eindeutig aus.

Damit blieb das Musikcafe auch im vierten Duell gegen die Kollegenschaft in der Stadt unbesiegt. Als Siegespreis winkte den Gewinnern ein saftiges Schnitzerl.

Mehr dazu auch in der kommenden Printausgabe der NÖN Neunkirchen!