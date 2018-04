Die beiden Tourengeher machten die Personen auf die Gefährlichkeit dieser Handlung aufmerksam und forderten sie auf, dies zu unterlassen. Trotz der Warnung fuhren die vier Personen mit dem Schlauboot talwärts ab.

Nachdem zwei Personen vom Schlauchboot fielen, fuhren die beiden weiteren Männer auf Schnee ungebremst und mit hohem Tempo ca. 300 Meter (ca 100 Höhenmeter) weit in ein schneefreies und felsiges Gelände. Dabei wurde ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt verletzt und musste vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen werden. Der 22-Jährige wurde jedoch nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen. Die drei weiteren Personen blieben unverletzt.

Die Alpinpolizei appelliert, solche waghalsige Aktionen zu unterlassen. Diese hätte auch tödlich ausgehen können, da keiner der vier Personen einen Kopfschutz trug.

Zu einem ähnlichen Fall kam es am 13. April in Hinterstoder (OÖ), wo zwei Personen auf einer Matte die Skipiste hinabfuhren und mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Blockhütte prallten. Dabei wurde eine Person getötet und eine Person schwer verletzt.