Nach einem NÖN-Artikel in der Vorwoche, in der über ein Treffen von ÖVP-Funktionären zum Thema Puchbergbahn berichtet wurde, meldete sich SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Rupert Dworak zu Wort. Während sich die SPÖ überparteilich mit den betroffenen Bürgermeistern um eine Attraktivierung der Region und der Bahn bemühe, käme von der ÖVP lediglich „billiger Wahlkampf“, so Dworak. Auch kritisiert er Landesrat Karl Wilfing sowie Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP).

Der wiederum spielt den Ball zurück, zeigt sich über die Kritik von Dworak empört, er könne die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Er nehme lediglich seine Verantwortung als Mandatar wahr, Wilfing sei ein verlässlicher Partner. Und: „Mit dem neuen Bahnpaket ist auch klar, dass in die Regionalbahnen, wie die Puchberger-Bahn, entsprechend investiert werden wird, um Langsamfahrstellen auszubessern und zu sanieren.“

