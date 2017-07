Die Ferien können kommen! Auch heuer konnte für die Sommerferien eine Betreuung für Kinder von sechs bis 15 Jahren gesichert werden. Die Gemeinden Puchberg am Schneeberg, Grünbach am Schneeberg, Höflein an der Hohen Wand und Willendorf verständigten sich auf die Betreuung, die insgesamt sechs Wochen lang angeboten werden soll – und zwar drei Wochen in Höflein und drei Wochen in Grünbach.

Ergänzt wird die Betreuung durch ein umfangreiches Ferienspiel der Gemeinden. Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ): „Dabei sind alle Vereine höchst aktiv und bieten täglich bis zu drei Programmpunkte von Kreativität bis zum Sport und Übernachtung im Zelt.“

Die Anmeldungen für die Betreuung seien zufriedenstellend, meint Höfleins SPÖ-Ortschef Harald Ponweiser: „Damit können wir die Eltern weiterhin bei der Ferienbetreuung ihrer Kinder unterstützen.“