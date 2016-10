An einem ehrgeizigen Vorhaben wird derzeit in der kleinen Gemeinde am Fuße des Semmering fleißig gearbeitet: Gegenüber dem Gemeindeamt soll ein neuer Ortsplatz entstehen. Entsprechend einem Gestaltungsvorschlag von der Abteilung „Natur im Garten“ des Landes und dem gemeinsam mit dem Büro von Baumeister Walter aus Payerbach ausgearbeiteten Planunterlagen wurde im September das Bauvorhaben begonnen.

„Auf der gesamten Fläche werden neben einer kleinen Parkanlage auch sechs Stück Carports für die Bewohner des Gemeindewohnhauses errichtet. Erneuert wird auch die Bushaltestelle und dahinterliegend eine Pergola samt gepflasterter Freifläche für öffentliche Anlässe errichtet. Im Zentrum des neuen Ortsplatzes wird eine Gedenktafel stehen, wo sich sämtliche Bürgermeister der Marktgemeinde Schottwien seit dem Jahre 1945 wieder finden“, geht ÖVP-Bgm. Wolfgang Ruzicka ins Detail.

Eröffnungsfeier am 21. Oktober

Die Tafel selbst, die vom Steinmetzbetrieb Gersthofer aus Grafenbach angefertigt wird, wurde vom Verein „Schottwien Aktiv“ gespendet. „Mit diesem Vorhaben soll der Ortskern für alle attraktiver werden und zum Verweilgen einladen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 120.000“, so der Ortschef.

Die Eröffnungsfeier wird am 21. Oktober um 16 Uhr stattfinden, wozu die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen ist. „Gemeinsam mit den ausführenden Firmen wollen wir sodann das gelungene Werk mit großer Freude seiner Bestimmung übergeben“, freut sich Ruzicka.