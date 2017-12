Gegen 17.45 Uhr war es zwischen dem 53-jährigen Mann und dem 12-jährigen Bub zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Der Bub habe den Mann aufgrund seines Benehmens gestört, heißt es.

Ein Wort ergab schließlich das andere, am Ende wurde der Schüler an der Gurgel gepackt und aus dem Raum gestoßen, wobei er leichte Verletzungen am Hals und am Arm erlitt.

Der 53-jährige bestritt gegenüber den Polizeibeamten den tätlichen Angriff, wurde aber von den beiden Geschwistern des Buben, die den Vorfall sahen, belastet. Es kam zu einer Wegweisung und zu einem Betretungsverbot. Der Vorfall wurde angezeigt.