Dabei erarbeitete Dunn mit den Jugendlichen eine Präsentation der Juniorfirma sowie Produktbeschreibungen in englischer Sprache. „In den Workshops ging es frisch ans Werk, um die passenden Formulierungen auf Englisch zu finden und dabei auch auf die richtige Aussprache zu achten. Dabei zeigten die SchülerInnen großes Engagement“, betont die Organisatorin Daniela Smutny. Die abschließende Präsentation fand vor der gesamten Klasse sowie Bürgermeisterin Michaela Walla und Direktor Franz Aichinger statt.

„Die Schülerinnen bestanden die Darbietung mit Bravour und zeigten, dass sie in der englischen Sprache deutliche Fortschritte erzielten“, freut sich Fachlehrerin Smutny. Abschließend überreichte Mr. James Dunn feierlich die Zertifikate an die SchülerInnen.



„Die Beherrschung der englischen Sprache ist für die meisten Berufe eine wesentliche Grundvoraussetzung, deshalb zählt die Englisch-Woche zu den pädagogischen Fixpunkten der Ausbildung an der Fachschule Warth“, betont Direktor Franz Aichinger.

Die weltweite Initiative „English in Action“ richtet sich speziell an Schulen, um in Workshops mit Native-Speaker die Englischkenntnisse der Schüler zu fördern. Nähere Infos unter www.englishinaction.com .