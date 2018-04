Zu dramatischen Szenen soll es in der Vorwoche auf einem Anwesen einer Gemeinde gekommen sein: Laut Anzeige bei der Polizei wollte ein Mann aus Zorn seine Gattin mit dem Traktor überfahren. Sie konnte sich, so ihre Aussage, nur durch einen Sprung auf die Seite vor dem rabiaten Gatten in Sicherheit bringen.

Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller spricht von einem besonders schlimmen Vorfall. | Feigl

Der Vorfall spielte sich am Nachmittag auf einem Grundstück ab: Anstoß des ehelichen Streits war der Bau eines Fundaments, was laut Aussagen seiner Gattin und der Polizei dem Mann gar nicht zusagte. Es kam zu einem Wortgefecht, „anschließend stieg der Mann in den Traktor und fuhr damit auf die Frau, die sich schützend vor das Fundament gestellt hatte, zu. Die konnte sich laut ihren Angaben nur durch einen Sprung retten“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller.

Polizei verhängte Betretungsverbot

Sie stieg danach ins Auto und erstattete Anzeige. Die Polizei traf den Mann noch am Tatort an, ein Alkotest verlief positiv. Die Polizei verhängte gegen ihn ein Betretungsverbot. Zudem wurde eine Waffe im Haus sichergestellt und Anzeige wegen Nötigung erstattet. Während Gewaltdelikte insgesamt rückgängig sind, muss Neumüller im häuslichen Bereich allerdings einen Anstieg feststellen: „Alleine in der Vorwoche kam es im Bezirk in fünf Tagen zu sechs Betretungsverboten!“