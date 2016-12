Als zu Monatsbeginn im schwedischen Göteborg die sogenannten „EuroSkills“ – die Berufseuropameisterschaften mit Teilnehmern aus fast 30 Nationen – stattfanden, war einer mittendrin statt nur dabei: Friedrich Graf, Berufsschullehrer und Malermeister aus Würflach. „Ich bereite seit etwa 25 Jahren Malerlehrlinge für EM- und WM-Ausscheidungen in Österreich vor und wollte schon immer live bei einer EM dabei sein“, begründet Graf seinen Schweden-Aufenthalt gegenüber der NÖN. „Für jeden Fachtrainer ist es ein Muss, bei so einem internationalen Fachwettbewerb dabei zu sein“, fügt er hinzu.

Besonders angetan war der Würflacher von Lisa Janisch, Malerin aus dem steirischen Birkfeld. Sie holte bei dem Wettbewerb die Goldmedailie, wurde „Best of Nation“ und „Best of Europe“. „Lisa war zielorientiert unterwegs und man konnte an allen drei Tagen ihren Siegerwillen spüren. Gleich nach Ende des Bewerbs war sie umringt von Reportern und TV-Stationen und ihren österreichischen Fans“, berichtet Graf von seinen Eindrücken.

2020 „Euro Skills“ in Graz

Ob sich die Bedingungen in dem Job als Maler in den letzten Jahren verschlechtert oder verbessert haben? „Es werden immer flexiblere Jugendliche gesucht, die auch eine Lehre machen wollen. Leider hat der Beruf in der Gesellschaft einen negativen Stellenwert“, glaubt der Würflacher – und fügt hinzu: „Ich würde jedem Jugendlichen eine Lehre mit Matura empfehlen, damit stehen dem Lehrling alle Möglichkeiten im Leben offen!“ Auch würde er sich wünschen, dass diese Art der Ausbildung auch von Schulen mehr vermittelt wird.

2020 kommen die „Euro Skills“ übrigens nach Graz. „Ich lade schon jetzt alle Lehrer der Schulen aus unserem Bezirk ein, mit den Schülern dieses Event zu besuchen“, rührt Graf schon jetzt die Werbetrommel.