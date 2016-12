Über 30 Jahre ist er schon alt, der Abschnitt der A2 zwischen Wiener Neustadt und Grimmenstein. Da die Fahrbahn der Südautobahn schon ziemlich abgenutzt war, musste etwas unternommen werden. Anfang März haben die ersten Maßnahmen seitens der Asfinag begonnen. Diese konnten für dieses Jahr nun abgeschlossen werden. 2017 wird es jedoch weitergehen.

Vor mehr als einem halben Jahr wurde mit der dringend benötigten Instandsetzung der Südautobahn zwischen Wiener Neustadt und Grimmenstein begonnen. Bemerkbar hat sich das vor allem durch die kilometerlange Baustelle gemacht, in der auch der ein oder andere Unfall passiert ist. Zudem gab es auch noch Probleme mit der Section Control.

Wieder eine Section Control-Anlage

Damals ist die Bezirkshauptmannschaft gar nicht mehr mit den Strafanzeigen nachgekommen (die NÖN berichteten). Doch das hat jetzt ein Ende. Zumindest bis Februar 2017. Denn dann wird die Sanierung seitens der Asfinag in Richtung Graz weitergeführt. Doch so lang wie die bisherige Baustelle soll diese im Februar nicht werden. „Durch die Anstrengung aller Projektbeteiligten konnte zusätzlich zur Richtungsfahrbahn Wien der südliche Streckenabschnitt Richtung Graz bereits heuer mitsaniert werden“, so Gernot Brandtner, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH.

Doch aufgepasst! Die Schnellfahrer unter den Verkehrsteilnehmer müssen ab Februar in Richtung Graz wieder die Geschwindigkeit halten. Zur Sicherheit der Arbeiter und auch der Verkehrsteilnehmer, wird es wieder eine Section Control-Anlage geben.