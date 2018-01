Seit 65 Jahren sind sie ein Herz und eine Seele – Franz und Franziska Schick. Der Altbürgermeister und seine Gattin sprachen mit der NÖN über ihr Kennenlernen und was ihr Geheimrezept für eine glückliche Ehe ist.

1949 kennengelernt

Es war im Jahr 1949, als sich die beiden erstmals über den Weg liefen. „Nach dem Krieg hatten wir nicht viel. Das Einzige, das es gab, war das Heim der Pfarrjugend und dort sind wir dann natürlich alle hin“, erinnert sich Franz Schick an das erste Kennenlernen zurück. Liebe auf den ersten Blick war es keine, geben die beiden schmunzelnd zu, doch „mit der Zeit hat sich das dann einfach ergeben“.

Im zarten Alter von nur 18 Jahren hat Franziska ihrem Franz, er war damals 22 Jahre alt, am 27. Dezember 1952 das „Ja“-Wort gegeben. Warum sie ausgerechnet an diesem Tag geheiratet haben? „Wir wollten den Weihnachtsstress damals nicht noch ärger machen und haben uns dann einfach den ersten Tag nach Weihnachten ausgesucht“, muss Franziska Schick lachen.

Drei Jahre nach der Hochzeit haben die beiden mit dem Hausbau in Seebenstein begonnen. „1959 konnten wir hier dann auch einziehen. Im Laufe der Jahre haben wir dann immer weiter ausgebaut, da die Familie immer größer geworden ist“, so das Ehepaar. Insgesamt haben Franz und Franziska Schick vier Kinder bekommen. Drei Enkelkinder und drei Urenkerl haben bereits schon große Familie noch mehr erweitert.

"In guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten"

Das Jahr 1960 war für die ganze Familie, aber besonders für Franz Schick, ein ganz besonderes. Damals wurde er zum Bürgermeister von Schiltern gewählt (Schiltern war zu dieser Zeit noch eine eigenständige Gemeinde, Anmerkung der Redaktion). Nach der Zusammenlegung von Seebenstein und Schiltern stand er ebenfalls noch an der Spitze der Gemeinde und wurde erst im Jahr 1989, nach rund drei Jahrzehnten, abgelöst. Belastet hat das damalige Amt die Beziehung des Ehepaares aber nicht. Dennoch gibt Franziska Schick zu: „Als Frau musst du da einfach mitmachen, sonst geht das nicht. Ich habe damals alle familiären Probleme von ihm ferngehalten, damit er sich auf die Politik konzentrieren kann.“

Was für den Altbürgermeister und seine Gattin das Geheimnis einer guten Ehe ist? „Einfach in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten!“