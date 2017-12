Am 2. und 3. Dezember hat der Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsverein wieder zum beliebten Weihnachtsmarkt geladen.

Kaum zu glauben, doch an diesem Wochenende staute es sich regelrecht in der Pittentalgemeinde. Duzende Reisegruppen und Besucher aus der ganzen Region hatten nur ein Ziel – die Adventmeile in Seebenstein.

Neo-Obfrau des FVDV, Heidi Brandstätter, hatte erstmals das Zepter bei der Planung in der Hand: „Es ist alles sehr gut gelaufen und ich freue mich, dass nahezu alle Vereine mitgemacht haben!“ Am Ende waren es rund 8.000 bis 10.000 Leute, die an nur einem Wochenende Seebenstein „erstürmten“.

Mehr zur „ersten“ Adventmeile für Obfrau Heidi Brandstätter lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN Neunkirchen.