Er kochte in einem Flugzeug, auf einem Schiff und jetzt sogar in einem Fahrzeug. Wenn Franz Vollnhofer von seiner beruflichen Laufbahn erzählt, bringt er den ein oder anderen zum Staunen. Nach insgesamt drei Weltreisen hat der Seebensteiner gemeinsam mit seiner Freundin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zusammen betreibt das Pärchen seit vergangenem Jahr einen Foodtruck.

Inspiration von Weltreisen geholt

„Zuletzt habe ich in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet, aber da habe ich nicht das machen können, was ich wollte“, erzählt Franz Vollnhofer im Gespräch mit den NÖN. Mit seinen 32 Jahren hat er schon viele berufliche Erfahrungen als Koch gesammelt. Unter anderem war der Seebensteiner auf einem Kreuzfahrtschiff angestellt. Aber auch in etwas höheren Lüften hat Vollnhofer den Kochlöffel geschwungen:

„Ich war als fliegender Koch bei den Austrian Airlines engagiert worden. Daher habe ich von einem Freund dann auch den Spitznamen ‚Mc Fly‘ bekommen!“ Und nach diesem Spitznamen wurde sein Foodtruck benannt. „Wir wollten damals nicht genau ‚Mc Fly‘ nehmen, da wir dachten, dass uns viele mit McDonalds verbinden. Darum haben wir einfach „Mr. Fly’s“ daraus gemacht“, muss der 32-Jährige schmunzeln.

„Die Mieten für Lokalitäten in Wien sind einfach viel zu hoch. Und ich wollte am Beginn einfach kein Risiko eingehen.“

Der Traum, ein eigenes Lokal betreiben zu können, war schon immer da. Doch bis jetzt hat sich für Vollnhofer die Gelegenheit einfach nicht ergeben: „Die Mieten für Lokalitäten in Wien sind einfach viel zu hoch. Und ich wollte am Beginn einfach kein Risiko eingehen.“ Und dann hat er im Internet das entdeckt, was sein Unternehmen heute besonders ausmacht: Einen Foodtruck.

„So habe ich die Möglichkeit, selbst kochen zu können und auch mobil zu sein. Das ist für mich, als einer, der immer um die Welt gereist ist, die perfekte Kombination“, erklärt der Seebensteiner die Entstehung von „Mr. Fly’s“. Und mit seiner Geschäftsidee stoßen er und seine Freundin Stephanie auf reges Interesse: „Die Leute müssen erst an das alles herangeführt werden. Wenn sie unsere Spezialitäten kosten, dann schmecken sie ihnen auch sehr gut.“

"Völlig neues Produkt"

Mit seiner bisherigen Berufserfahrung bringt der 32-Jährige auch viel Abwechslung in den Foodtruck. „Mit unseren Sandwiches haben wir ein völlig neues Produkt auf den Markt gebracht. So wie wir sie machen, gibt es sie bis jetzt noch nirgends!“, erklärt der junge Unternehmer.

Bei den Zutaten wird vor allem auf Frische und auch Regionalität geachtet. Gemüse aus Supermärkten kommt bei Franz Vollnhofer nicht auf das Sandwich. Und auch beim Brot wird sehr genau darauf geachtet, welche Zutaten verwendet werden: „Das Brot, das wir verwenden, wird extra für uns gebacken. Das Besondere daran ist, dass es außen knusprig ist und innen ganz weich.“

Weiterer Ausbau ist in Planung

Wenn jemand einmal die Gelegenheit hat, eine Köstlichkeit vom „Mr Fly‘s“-Foodtruck zu essen, dann erwartet ihn eine Mischung aus „süd- und mittelamerikanischer Küche mit internationalen Einfluss“. Besonders berühmt ist das Jungunternehmen jedoch für seinen „Smoked Pulled Pork“-Sandwich. „Da liegt die Schweinsschulter tagelang in einer ganz bestimmten Marinade“, erklärt der Jungkoch, der alle möglichen Erfahrungen aus seinen bisherigen Jobs in die Sandwiches einfließen lassen möchte. Der rollende Foodtruck kann auch gemietet werden: „Wir stehen für jegliche Feiern zur Verfügung. Zudem veranstalten wir auch kleine Barbecues!“

Drei fixe Standplätze in Wien

Für die Zukunft haben sich er und seine Freundin noch viel vorgenommen. Momentan touren die beiden mit „Mr. Fly‘s“ nur durch einen Teil von Österreich. Bald soll es laut Vollnhofer auch nach Deutschland gehen. In Wien hat der Foodtruck momentan drei fixe Standplätze, doch auch hier wollen Vollnhofer und seine Lebensgefährtin noch ausbauen. Und bald soll es auch ein richtiges Lokal geben: „Das wäre dann vielleicht unser nächster Schritt. Denn so kann ich noch mehr internationale Gerichte anbieten und mich entfalten. Oder wir beschaffen uns einen zweiten Truck.“

Die Träume des Jungunternehmerpaares sind jedenfalls groß. Doch die Trends von heute geben dem Seebensteiner und seiner Freundin sicher genug Auftrieb für die künftigen Geschäfte.