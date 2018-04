Rund 2.500 Meter haben sich die Mineure von Gloggnitz aus schon in den Berg gegraben. „Wir liegen gut im Plan“, bestätigt auch Projektleiter Gerhard Gobiet.

Die Geologie erlaubt hier nur Bagger- und Sprengvortrieb. Anders im Fröschnitzgraben, „dort ist das Gestein sehr fest“, erklärt der Verantwortliche Gernot Nipitsch. Von dort aus wird man sich mit zwei Tunnelbohrmaschinen vorarbeiten. Am Mittwoch hatten Journalisten die Möglichkeit, sich vom Geschehen zu überzeugen. Über den Aufzug im Schacht ging es zunächst 400 Meter in die Tiefe. „Alle Mitarbeiter, jede Schraube, jeder Lkw und natürlich auch die Tunnelbohrmaschinen werden über die Schächte befördert“, erklärt Gobiet. „Es ist ein besonderer Tag, der uns Ingenieure stolz macht“, so Gobiet und Nipitsch.

Rund 2.500 Meter haben sich die Mineure von Gloggnitz aus schon in den Berg gegraben. „Wir liegen gut im Plan", bestätigt auch der Projektleiter. Am Mittwoch hatten Journalisten die Möglichkeit, sich vom Geschehen zu überzeugen. Über den Aufzug im Schacht ging es zunächst 400 Meter in die Tiefe. Alle Mitarbeiter, jede Schraube, jeder Lkw und natürlich auch die überdimensionalen Tunnelbohrmaschinen werden über diese Schächte befördert.

Die Tunnelbohrmaschinen wurden in Lyon produziert und mit Schiff und Lkw in den Fröschnitzgraben transportiert. Beide sind rund 120 Meter lang und bringen ein Gewicht von je 2.500 Tonnen auf die Waage. Jeder Bohrkopf hat einen Durchmesser von exakt 10,14 Meter und eine Antriebsleistung von rund 6.470 PS.

Die Arbeiten sind nahezu fertig, im Sommer soll der erste Tunnelbohrer seine Arbeit aufnehmen und sich dann rund neun Kilometer Richtung Niederösterreich graben. Für die beiden Maschinen werden noch Namen gesucht. Unter infrastruktur.oebb.at/tunnelbohrer kann man sich kreativ entfalten. Auf www.oebb.at/semmering gibt es auch Clips von Transport und Montage der Geräte.