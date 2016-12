Am Zauberberg überschlagen sich dieser Tage die Ereignisse. Leider in eine negative Richtung: Denn nachdem die EVN dem Grandhotel Panhans wegen nicht bezahlter Rechnungen den Strom abgedreht hatte, könnten nun dem Kurhaus Stühlinger, das sich im Besitz der Panhans-Gruppe befindet, die Lichter ausgehen. Der Traditionsbetrieb hat mit enormen Finanzschwierigkeiten zu kämpfen, am Donnerstag wurde auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren eingeleitet.

Mediziner und Geschäftsführer Andreas Stühlinger spricht offen über die derzeitige Situation des Hauses. | Archiv

Die Passiva sollen sich in einer Höhe von rund 855.000 Euro befinden, eine Fortführung des 1912 erbauten Hauses soll aber gewährleistet sein. Die NÖN sprach dem Mann, der persönlich in die Geschichte des Hauses wie kein Zweiter involviert und nach wie vor Geschäftsführer ist: Andreas Stühlinger.

über die aktuelle Situation: „Das Haus wurde ja 2013 verkauft, in dem Bewusstsein, dass investiert werden muss und es finanzielle Belastungen gibt, die wir aus eigenen Bedarf nicht mehr decken hätten können. Die ursprünglichen Überlegungen haben mich auch positiv gestimmt und es lief ganz gut. Leider war in der zweiten Jahreshälfte die Auslastung auch schlecht und zeitgleich haben die Probleme der Ukrainer, das Geld nach Österreich transferieren zu können, begonnen. Löhne und Rechnungen sind seit Monaten offen und als Geschäftsführer gab es für mich keine andere Möglichkeit mehr als diesen Schritt. Alles andere wäre unverantwortlich gewesen. Vor der Belegschaft ziehe ich meinen Hut, dass die so zu mir stehen und weitermachen, ist nicht selbstverständlich.“

über die Zukunft: „Ich bin dennoch optimistisch. Die Auslastung in den letzten beiden Monaten war jetzt interessanterweise wieder doppelt so hoch wie im Vorjahr. Wir werden den Betrieb jetzt einmal weiterführen, was auch insofern wichtig ist, da es sich ja auch um ein altes Haus handelt und es ganz schlecht wäre, dieses im Winter zuzusperren. Da wären die Schäden enorm. Wir haben viele Stammgäste und zwei Vertragspartner, auf die wir auch in Zukunft zählen können. Das alles stimmt mich trotzdem zuversichtlich.“

über sein persönliches Befinden: „Ich habe so etwas noch nie erlebt, für mich ist das Neuland. Im Vorfeld hat es mich aber mehr belastet als jetzt, wo alles draußen ist. Ich weiß aber nicht, was noch alles auf mich zukommt. Aber ja, es hat schon bessere Tage in meinem Leben gegeben.“

über die Ukrainer: „Zu den Ukrainern: Ich weiß nicht, ob es das Haus ohne das Engagement der Ukrainer heute noch geben würde. Insgesamt sehe ich es aber nicht so negativ wie vielleicht viele andere hier. Man muss auch schon sagen, dass die Ukrainer hier so viel Geld reingesteckt haben wie nie jemand anderer zuvor. Wenn man sagen würde, die Ukrainer hätten dem Semmering nichts Gutes getan, dann wäre das eine schräge Verkürzung.“