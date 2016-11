Laut Zach wurde die Stromversorgung nach knapp fünf Stunden wieder aktiviert. Die Panhans Holding Group hatte dem Sprecher zufolge "reagiert". Ab kommender Woche sollen Gespräche mit der Geschäftsführung stattfinden, "um zu einer nachhaltigen Lösung zu kommen".

Einer Abschaltung gehen Zach zufolge nicht nur Mahnvorgänge voraus. Es gebe zudem "viele Gespräche". Nur wenn es zu keiner Einigung komme, "müssen wir auch zum Schutz aller anderen Kunden Abschaltungen vornehmen". Diesbezüglich gebe es auch einen "engen gesetzlichen Rahmen". Zach sprach von einer "niedrigen dreistelligen Anzahl im Jahr, wo wir auch länger abschalten müssen".

Lieferung wird ab "bestimmtem Zeitpunkt" eingestellt

"Wir finden im Regelfall eine Lösung." Die EVN sei "flexibel" mit Ratenvereinbarungen und Zahlungszielen. "Wir sind interessiert, unsere Kunden zu versorgen", betonte der Sprecher. Aber "ab einem bestimmten Zeitpunkt" müssten Lieferungen eben eingestellt werden.

Die Panhans Holding Group hatte Anfang 2014 angekündigt, mit Investitionen von 56 Millionen Euro massiv am Semmering einzusteigen. Allein 38 Millionen sollten laut damaligen Angaben von Geschäftsführer Viktor Babushchak in die Optimierung der - neben vier Hotels - zur Gänze übernommenen Bergbahnen fließen,18 Millionen in die Renovierung des traditionsreichen Panhans. Eigentümerin der Panhans Holding Group ist die Schweizer Renco Invest AG mit Sitz im Kanton Schwyz.