Eine Wohnfläche von rund 955 Quadratmetern und ein Grundstück mit 48.825 Quadratmetern erwartet den nächsten Besitzer des berühmten Silbererschlössls am Semmering. Um 3,9 Millionen Euro ist dieses nämlich zu haben!

Im Jahr 1893 wurde das Schlössl im neugotischen Stil unter Anwendung mittelalterlicher Formen erbaut. Namensgeber und Bauherr war der damalige Journalist, Schriftsteller, Politiker, Sportler und Luftfahrpionier Victor Silberer. Er ließ das einzige Bauwerk, das dem Schloss Neuschwanstein nachempfunden wurde, errichten, um ein sichtbares Zeichen seines Wohlstandes zu setzen.

"Bereits einige Interessenten"

In den letzten 125 Jahren wechselte das Schlössl oft seinen Besitzer. Momentan ist Hans Kastenhofer Eigentümer des Objektes. Er hat es sich in den letzten Monaten zur Aufgabe gemacht, das einzigartige Haus liebevoll zu restaurieren. Kastenhofer beauftragte das Immobilienbüro „Engel & Völkers“, welches einem der Wahrzeichen des Semmerings einen neuen Besitzer suchen soll.

„Es gibt bereits einige Interessenten, die großteils über das internationale ,Engel & Völkers‘ (das Büro ist weltweit verankert, Anm.) an uns herangetreten sind“, so der zuständige Makler Wolfgang Popp. Ob es schwierig ist, ein solch großes Objekt an den Mann zu bringen? „Ich würde die Vermarktung nicht als schwierig, sondern eher herausfordernd bezeichnen“, so Popp.