Blauer Himmel, perfekter Schnee und schöne Pisten. Genau das bekommt man seit letzter Woche am Zauberberg. Dieser hat seine Pforten für die Wintersaison geöffnet.

Damit man jedoch die Pisten hinuntersausen kann, muss das Skifahren gut erlernt sein. Und genau in diesem Punkt kommt die Skischule Semmering ins Spiel. Diese wurde neu übernommen. Ab diesem Jahr haben Skilehrer Reinhard Weinwurm und seine Lebensgefährtin Saskja Seidl das Sagen.

"Angebot stark ausgeweitet"

Seit 1964 ist die Skischule am Zauberberg eine wahre Institution, doch nach 52 Jahren hat Gründer Alfred Puschlmayer die Leitung an Reinhard Wurm übergeben. Und dieser will auch gleich Vollgas geben: „Wir wollen die Skischule mit neuem Schwung in die Zukunft führen und haben unser Angebot stark ausgeweitet!“

Dazu zählt unter anderem auch das neue Kinderland. Hier können sich die ganz Kleinen ordentlich austoben. Auf der Kinder-Erlebnis-Piste werden dann die ersten Schwünge gemacht. „Unser Konzept basiert auf spielerischem Erlernen“, so Wurm.

Soziales Engagement

Aber auch das soziale Engagement ist dem neuen Besitzer der Skischule wichtig. „Wir wollen allen Jugendlichen die Möglichkeit für Sport in der Natur bieten“, erklärt Reinhard Wurm, der damit auch jungen Menschen mit einer körperlichen Behinderung auf die Piste bringen will.

Zudem soll es auch für die Sommersaison Angebote von der Skischule geben. Neben Technikkursen oder geführten Touren mit dem Mountainbike will Reinhard Wurm gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Saskja Seidl für die absoluten Skifans auch Reisen zu Trainingscamps anbieten.