Das Soziale Wohnhaus Neunkirchen betreut Klienten, die aufgrund ihrer erlernten Vermeidungsstrategie und Widerstandsressourcen wie auch fehlende Selbst- und Sozialkompetenz verbunden mit einem schwachen Kohärenzgefühl, beschäftigungslos sind. Oft haben sie keinen Hauptschulabschluss und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Integration in den Arbeitsmarkt notwendig sind.

Auch Flüchtlingsintegration als Thema

Diese müssen oftmals mühsam antrainiert werden. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen sind Parameter, die im Denken unserer Jugendlichen nur eingeschränkt vorkommen. Durch das Projekt „fit4life“ erwerben die Klienten Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sie für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben benötigen.

In jedem der Module wird außerdem zusammen mit der Initiative „Neunkirchen hilft“ aktiv an der Flüchtlingsintegration gearbeitet, d.h. die Angebote werden sowohl von unseren jungen Menschen als auch von MigrantInnen und Flüchtlingen genutzt. Weitere soziale Vernetzungspartner und ihre Klienten nehmen am Sozialcafé teil.

Verein Soziales Wohnhaus Neunkirchen

Das Projekt wird in 4 Modulen umgesetzt:

Natur & Garten: In diesem Modul wird der Aufbau und die Pflege eines Gartens (Obststadt) mit geschulten ExpertInnen gelehrt und Schwerpunkte zum Wohlfühlen in und mit der Natur gesetzt. Die Erträge kommen der Bevölkerung zugute. Auch gesunde Ernährung ist ein Schwerpunkt. Hierzu und zu Arbeiten rund um den Garten (Weidenhochbeete, Nützlingshotel, etc.) werden Workshops abgehalten.

Sport: Im Bereich Sport wird an der Ausdauer, sportlicher Betätigung und Gruppenfähigkeit der TeilnehmerInnen gearbeitet.

Kunst und Kultur: Im Bereich Kunst und Kultur sollen wichtige soziale Fähigkeiten geschult werden z.B.: durch Besuche von historischen und kulturellen Ausflugszielen.

Sozialcafé: Hier soll die soziale Integration der Jugendlichen verbessert werden. Eingeladen werden u.a. verschiedene Randgruppen der Gesellschaft (Flüchtlinge, Senioren, Menschen mit Behinderung, etc.).

In jedem einzelnen Setting ist Partizipation ein sehr wichtiges Anliegen, jedoch werden darüber hinaus mehrere andere pädagogische Methoden wie Erlebnispädagogik, Kulturarbeit wie auch Natur- und Umweltbildung verwendet.

Die Teilnehmer sind von der Kinder- und Jugendhilfe wie auch von der Sozialhilfe zugewiesen, die durch hohe soziale und ökonomische Benachteiligungen gekennzeichnet sind. Durch dieses Projekt profitieren alle Personen, die daran angeschlossen sind wie auch Freunde und Familien der TeilnehmerInnen und die KooperationspartnerInnen wie Obststadt, Stadtgemeinde Neunkirchen, Natur im Garten, etc.