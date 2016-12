Die beste Unterhaltung für Kids und ihre Eltern gab es am vergangenen Samstag in der neuen Familienarena in Unternberg (St. Corona am Wechsel). Beim Familienfest wurde für die Kleinsten sowie Mama und Papa besondere Überraschungen bereitgehalten. So wartete unter anderem ein Pistengerät zum Angreifen auf die Besucher.

Auch Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) war vor Ort, um sich von der Veranstaltung zu überzeugen. Zudem ging an dem Wochenende in zahlreichen Skigebieten die Aktion „Skikids“ über die Bühne, bei der rund 800 Kids an zwei Tagen gratis das Ski fahren oder Snowboarden erlernen konnten.