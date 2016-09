Die ‚Wechsel Lounge‘ bietet auf zwei barrierefrei erreichbaren Ebenen alles, was für den Ganzjahresbetrieb im ‚Corona Park‘ erforderlich ist. Eine Besonderheit der Architektur ist die zum Hang hin geöffnete und windgeschützte Holzterrasse, von der aus alle Bewegungsangebote wie Motorikpark und Familienskiland unmittelbar erreichbar sind. Neu eröffnet wird der Gastronomiebetrieb ‚Wechsel Lounge‘, der das bisherige Provisorium ablöst und für die Familienarena Bucklige Welt - Wechselland GmbH von Joachim Halwachs und Alexander Pranger geführt wird.

Im Bereich des 90 Meter langen, überdachten Förderbandes, das für die Bergfahrt genutzt wird, ist auf Initiative von Familienarena-Geschäftsführer Karl Morgenbesser ein Mini-Bikepark entstanden: Die zwei Trails mit eigens gefertigten Holzhindernissen können von Kindern ab drei Jahren mit Fahrrädern, Laufrädern und sogar mit Rollern (mit luftgefüllten Reifen) befahren werden. Die Trails sind besonders für Einsteiger wie auch leicht fortgeschrittene Kinder geeignet, wobei natürlich auch Jugendliche und Erwachsene erste Trail-Erfahrungen auf ihrem Mountainbike machen können.

Wertschöpfungskette weiter verlängert

„Familien tragen mit ihren Ausflügen einen großen Teil zur touristischen Wertschöpfung in Niederösterreich bei. ‚Wechsel Lounge‘ und Mini-Bikepark zielen darauf ab, diese Wertschöpfungskette weiter zu verlängern. St. Corona am Wechsel in der Tourismusdestination Wiener Alpen in Niederösterreich hat sich mit der Gesamtheit aller Attraktionen als Tourismusregion neu erfunden, das ist eine großartige Leistung“, unterstreicht Landesrätin Petra Bohuslav. Insgesamt hat das Land Niederösterreich aus Mittel der ecoplus Regionalförderung rund 6,5 Millionen Euro in die touristische Entwicklung von St. Corona am Wechsel investiert.

Der neue Corona Coaster, eine moderne und ganzjährig befahrbare Rodelbahn, hat sich zum Gästemagneten entwickelt: Seit 1. April konnten in diesem Jahr bereits mehr als 92.000 Fahrten verzeichnet werden. Im Juli hat der Motorikpark seine Pforten geöffnet, seither gab es bei diesem wunderbar in der Naturlandschaft gelegenen Bewegungsparcours knapp 12.000 Eintritte. Auch der Coronas Ameisenpfad, ein 2,5 Kilometer langer Familienerlebnisweg „auf den Spuren der Königin des Waldes“, wird sehr gut angenommen.