Der neuer Vorarlberger Pfarrer Pater Markus Stark ist in der Pfarre St.Lorenzen feierlich empfangen worden. Nach 12 Jahren engagierter Seelsorge ist im September Pater David Ringel in seine Heimat nach Bochum gewechselt, die NÖN berichtete.

Nun hat Pater Markus mit St. Lorenzen nach der Pfarre Würflach seine 2. Pfarre übernommen. Beim feierlichen Gottesdienst betonte Abt Maximilian Heim aus Heiligenkreuz, dass mit Pater Markus ein erfahrener Priester wirken wird. Er wird gemeinsam mit Kaplan Nikodemus Betsch, der in Würflach wohnt, die beiden Pfarren betreuen. Rupert Dworak und Herbert Osterbauer begrüßten Abt Maximilian und Pater Markus in ihren Funktionen als Bürgermeister, schließlich ist Mollram als Neunkirchner Ortsteil mit den Ternitzer Orten Raglitz, Flatz, Mahrersdorf, Reith und St. Lorenzen in der rührigen Pfarre verbunden.

Unter der Leitung von Gottfried Ullreich wurde die Schubertmesse feierlich gestaltet. Franz Fidler begrüßte namens der Pfarre und des Pfarrgemeinderates mit herzlichen Worten, wünschte ein segensreiches Wirken und überreichte mit den Pfarrgemeinderäten der verschiedenen Orte regionale Spezialitäten. „Als kräftigenden Einstand überreichen wir Dir, als unseren nunmehrigen Pfarrherrn, Brot und Wein als die biblischen Grundnahrungsmittel mit großem Symbolwert der Beständigkeit, für die Gesundheit edles Obst, dem begeisterten Imker Markus natürlich auch Honig, Marmeladen, Most und Edelbrände als Medizin und eine kräftige Bauernjause!“