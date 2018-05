Die Volksschule von Schwarzau geht bereits seit einigen Jahren einen besonderen Weg.

Lehrerschaft, Schüler und Elternhaus sind sozusagen gleichberechtigte Partner in einer weitestgehend demokratischen Gemeinschaft. „Natürlich sind dabei unausweichliche Vorgaben, wie Lehrplan und verpflichtende Termine, einzuhalten“, erklärt Direktorin Barbara Leitner, die auch für Pittens Volksschule die Verantwortung trägt.

"Starke Schulen Award" gibt es seit 2017

Seit dem Jahr 2017 gibt es den besonderen Wettbewerb – „Starke Schulen Award“ – von dem Lehrerin Sonja Schrammel rein zufällig hörte. „Die Vorgaben beschrieben eigentlich genau unsere Schule“, so die Lehrerin. „Es geht um veränderte Einstellungen, verantwortungsvolles Handeln, individuelles Fördern, erhöhte Motivation und respektvollen Umgang miteinander.“ Sie setzte daraufhin alle Hebel in Bewegung, um die Schule anzumelden.

Während des gesamten Schuljahres arbeiten die Schwarzauer Kinder in „Mosaikstunden“ miteinander. Große können dabei Jüngeren bei den Arbeiten helfen. Die Schüler lernen ab der 1. Klasse, selbstständig zu lernen, andere um Hilfe zu bitten und auch selbst richtig zu helfen.

VS Schwarzau bewarb sich unter der Kategorie "Ein starkes Miteinander"

„Ein starkes Miteinander – unter dieser Kategorie bewarben wir uns mit einem Video beim ,Starke Schulen Award‘“, vermittelt Direktorin Barbara Leitner. Die Schüler zeigen darin, wie das „Miteinander“ gelebt wird. „Nachdem wir den 2. Platz beim Online-Voting erreichten, wurden wir zur Award Gala in die Raiffeisenbank im zweiten Wiener Gemeindebezirk eingeladen. Dort voteten Jury und Publikum gemeinsam. Die Freude war unermesslich groß, als wir von unserem Sieg erfuhren“, zeigt sich Schrammel immer noch euphorisch. Mit dem Preisgeld werden nun Herzenswünsche der Kinder erfüllt.

In Schwarzau gibt es nämlich eine Box für Herzensangelegenheiten der Schüler. An und für sich sollen die Kinder in der nächsten Schulversammlung entscheiden, zu welchem Zweck das Preisgeld verwendet wird. Einmal im Monat findet eine Schulversammlung statt, dabei werden Themen und Wünsche besprochen. „Während des gesamten Schuljahres arbeiten die Kinder in unseren Mosaikstunden miteinander. Große Kinder können dabei jüngeren Kindern bei den Arbeiten helfen. Die Schülerinnen lernen bei uns, bereits ab der 1. Klasse selbstständig zu lernen, andere um Hilfe zu bitten und auch selbst richtig zu helfen.“