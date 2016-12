Startnummernauslosung und Siegerehrung am Hauptplatz Neunkirchen wurde zu Riesen-Event.

Der Zauberberg ganz im Zeichen des Skisports! Das Riesenevent am Semmering brachte am Dienstag gleichzeitig auch die Startnummernauslosung und Siegerehrung auf den Neunkirchner Hauptplatz, was sich viele Ski-Fans nicht entgehen ließen.

„Der Skiweltcup am Semmering ist eine perfekte Inszenierung aus Sport und Show und zudem eine großartige Bühne für unsere Sportlerinnen, sich ihrem Heimpublikum zu präsentieren“, zeigte sich auch ÖVP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav begeistert.

Doch nicht nur die Startnummern wurden vergeben, auch die Siegerehrung des ersten Riesentorlaufs fand statt. Für die Besucher eine tolle Gelegenheit, die Ski-Stars aus nächster Nähe zu sehen und ein Autogramm zu ergattern. Eindrücke davon in unserer NÖN-Fotogalerie!