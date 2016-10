Die 3ak-Klasse der Handelsakademie Neunkirchen konnte sich unter 39 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland und Polen mit dem Video „Building Bridges“ durchsetzen und den 1. Platz belegen.

Alle am Video Mitwirkenden machten sich in Begleitung von Prof. Daniela Dorner am 28.9.2016 auf den Weg nach Graz ins Europäische Fremdsprachenzentrum des Europarates zur Siegerehrung. Voller Stolz nahmen die Schüler/innen dort das Preisgeld von 1.000€ entgegen.

Das Siegervideo kann auf dem Youtube-Kanal der HAK/HAS Neunkirchen angesehen werden.