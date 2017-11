Zehn Millionen Euro sollen es sein, die der Sägebandhersteller Amada in den Ternitzer Standort investieren will. Damit werden nicht nur die bisherigen Arbeitsplätze gesichert, sondern auch noch weitere geschaffen.

Seit 1987 werden in der Ternitzer Wassergasse fleißig Bi-Metall-Sägebänder und seit 1988 Abkantwerkzeuge „Made in Austria“ hergestellt. Im Jahr 2003 wurde dann ein weiterer Schritt mit der Fertigung von Hartmetall-Sägen gesetzt.

Nach 30 Jahren ist es für General Manager Werner Perschl und seinem Team aber an der Zeit, auszubauen. Geplant sind Anschaffungen neuer Produktions- und Fertigungsanlagen zum Ausbau der Produktionskapazitäten im Bereich „Hartmetall-Sägebandfertigung“. Gleich zehn Millionen will der Betrieb dabei in Ternitz fließen lassen. „Es freut mich außerordentlich, dass hier so ein starkes Zeichen für Ternitz gesetzt wird“, so SPÖ-Bgm. Rupert Dworak.