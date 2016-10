Kritische Worte hinsichtlich der Subventionen für das Stadtmarketing und durchgeführte Veranstaltungen haben im Bürgerforum eine heftige Debatte ausgelöst. Auf die Kritik folgte eine harsche Antwort von SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak.

„Hier sieht man wieder mal, für was unser Geld in Ternitz ausgegeben wird. Durch Hintertürchen wird die Stadtmarketing GmbH in Ternitz subventioniert und diese veranstaltet einen Abend, wo sich alle vollsaufen/-essen können. Bei solchen Veranstaltungen gerne gesehen Windbichler und Co“, war im Internet im Bürgerforum zu lesen. Gezeichnet von einem gewissen „HK“. Er bekrittelt auch, dass im Gegensatz dazu die Tarife erhöht werden und letztendlich immer der Ternitzer Bürger zum Handkuss kommen würde.

225 Arbeitsplätze gesichert

Vorwürfe, die nicht lange unwidersprochen blieben. Sogar der Bürgermeister höchstpersönlich holte zum Gegenschlag aus: „Die Stadtmarketing GmbH. und der Wirtschaftsbeirat haben durch ihre Aktivitäten seit 2006 rund 27 Millionen Euro an Kaufkraft in der Stadt gehalten. Damit wurden ca. 225 Arbeitsplätze vor allem im kleinen und mittleren Gewerbe und Handel gesichert und der Stadt fast 250.000 Euro an Kommunalsteuereinnahmen gebracht.

Darüber hinaus wurden an 6.000 teilnehmende Kunden durch die Bonbon-Aktion 700.000 Euro an Rabatt zurückgegeben. Die vielen Stunden, die Franz Reisenbauer mit seinem Team unentgeltlich geleistet hat, kann ich finanziell nicht genau bewerten, liegt aber sicherlich bei einigen zehntausend Euro“, blieb Dworak vorerst bei den Hardfacts, ehe er sich zu Emotionen hinreißen ließ.

„Nachdem Sie offenbar ein Problem mit der Medienpräsenz von Stadtrat Windbichler haben, darf ich Ihnen mitteilen, dass er zu den Mandataren gehört, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen, und sehr viel unterwegs sind. Ich hoffe, Sie sind ihm kein Schnitzerl neidig. Sollte das so sein, lade ich Sie gerne auf meine Kosten zu einem Essen ein!“

Zum Schluss spricht Dworak an den Kritiker aber auch noch eine zweite Einladung aus: Sich selbst beim Stadtmarketing aktiv einzubringen! Wie, und ob die schmeckte, ist bis dato jedoch unbekannt...