Einen härteren Schicksalsschlag, als sein eigenes Kind tot zur Welt zu bringen, gibt es kaum. Um dem sogenannten „Sternenkind“ – diese werden nicht begraben – dennoch gedenken zu können, hat die Pfarre Dunkelstein am Friedhof eine Gedenkstätte errichtet.

Die Idee dafür kam von Pfarrer Josef Riegler selbst. „Er ist auf uns zugekommen und hat gefragt, was wir davon halten und dass er das gerne umsetzen würde“, so Nelly Puchegger, Mitglied des Pfarrgemeinderates. Dieses Denkmal, das am Fuße des Friedhofs seinen Platz gefunden hat, soll vor allem für Eltern von Sternenkindern ein Ort zum Gedenken sein.

„Es ist so, dass jene Kinder, die nicht lebend zur Welt kommen, im Krankenhaus als Müll angesehen werden. Die Kinder werden dann einfach entsorgt. Und genau deswegen haben die Eltern auch keine Stelle, wo sie immer wieder hingehen und trauern können“, erklärt die Pfarrgemeinderätin weiter.

Neben dem Denkmal soll den Eltern aber auch eine weitere Hilfestellung seitens der Pfarre zur Verfügung gestellt werden. „Falls jemand ein Anliegen hat oder einfach nur reden möchte, kann er jederzeit zum Pfarrer kommen“, so Puchegger.