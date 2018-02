Das Problem

Im Bereich der Kreuzung Dunkelsteiner Straße und Wiener Straße (B17) wurde vor kurzem die Ampelregelung umgestellt. So haben nun die Rechtsabbieger, die auf der B17 von Neunkirchen nach Ternitz fahren, zusammen mit jenen Verkehrsteilnehmer, die von der Dunkelsteiner Straße kommen, grün. Für jene Autofahrer, die von der Sankt Peter-Straße in die Dunkelsteiner Straße einbiegen wollen, wurde so die Situation noch gefährlicher.

Lösung

ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer und auch die Gemeinde selbst haben das Problem bereits bei der Bezirkshauptmannschaft angegeben. Pölzelbauer fordert eine Verkehrsverhandlung. Ideal wäre, wenn die Ampelregelung wieder zurückgestellt werden würde. Damals war es so, dass die Rechtsabbieger der B17 nicht fahren durften, wenn die Verkehrsteilnehmer aus der Dunkelsteiner Straße grün hatten. „Somit haben die Autofahrer gewusst, wenn die Autos auf der Dunkelsteiner Straße fahren, dann können sie problemlos in die Straße einbiegen, ohne zu befürchten, dass ein Rechtsabbieger von der B17 kommt“, so Pölzelbauer.