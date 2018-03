Erst in der Vorwoche wurde Rupert Dworak, Bürgermeister von Ternitz und Präsident des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes, erneut zum Abgeordneten im Landtag angelobt. Doch, so berichtet nun die Tageszeitung „Kurier“ in ihrer Donnerstagsausgabe, dürfte es noch heuer zu einem Wechsel im SPÖ-Klub kommen.

Dworak dürfte sich laut dem Artikel künftig ganz auf die Kommunalpolitik konzentrieren und sich aus dem Parlament zurückziehen. Hauptgrund für sein Ausscheiden sei das Ergebnis bei der Landtagswahl: Bekanntlich musste ja Ex-Nationalrat Hans Hechtl abtreten, damit die Partei die Frauenquote erfüllen kann.

Durch das Erreichen des Grundmandates von Dworak und das Landeslistenmandat von Vizebürgermeister Christian Samwald sitzen nun allerdings zwei Männer für den Bezirk im Landtag – und beide kommen aus Ternitz. Laut „Kurier“ will Dworak die Situation nun mit Landesparteichef, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl besprechen.

