„Ich bin Polizist! Und das mit Leib und Seele.“ Mario Mosinzer kennen durch seinen Job als Kriminalbeamten viele aus dem Bezirk. Eine Seite an ihm haben bis jetzt aber nur wenige kennengelernt. Mosinzer ist leidenschaftlicher Koch und wird in der ersten Oktoberwoche bei der „Küchenschlacht“ im ZDF zu sehen sein.

Schon als kleines Kind hat er seiner Mutter gerne beim Kochen über die Schulter geschaut. Die Liebe zum Essen ist dem Ternitzer somit schon fast in die Wiege gelegt worden. Die wirkliche Leidenschaft dazu hat der Beamte aber erst vor einem Jahrzehnt entdeckt: „Ich habe mir immer wieder Kochsendungen angesehen und dann verschiedenste Dinge ausprobiert!“ Selbst in so einer Show mitzumachen, davon träumte Mosinzer immer wieder. „Da haben wir jahrelang herumgescherzt, was nicht wäre, wenn ich da mitmachen würde“, muss der Ternitzer heute lachen.

Dass der „Traum“ aber dann doch in Erfüllung gehen würde, damit hätte er nicht gerechnet. Anstoß für die Teilnahme an der Sendung war seine Tochter, die ihn ohne zu fragen einfach bei der Sendung angemeldet hat. „Ich habe dann eines Tages einen Anruf bekommen, ob ich nicht mitmachen wolle“, so Mosinzer, der „die Herausforderung gerne angenommen“, hat.

Völlig entspannt vor den Kameras

Kurze Zeit später ging es samt Kindern und Frau nach Hamburg, wo fleißig gedreht wurde. Schon im Vorhinein haben die Teilnehmer erfahren, was sie kochen müssen. „Ich habe alle Gerichte sicher vier bis fünf Mal zuhause durchgekocht“, gibt der Hobbykoch Einblick in seine Vorbereitungszeit. Auch Gastronomen wie Thomas Osterbauer oder auch Peischings Dorfwirt Hannes Beisteiner hat Mario Mosinzer um Rat gebeten: „Ich habe mich vorher mit ihnen zusammengesetzt und wir haben besprochen, wie wir was machen könnten!“ Die allerbesten Kritiker waren jedoch Familie und auch die Kollegen am Posten. „Es ist nicht selten vorgekommen, dass ich meine Kollegen bekocht habe!“, muss Mosinzer schmunzeln.

Wie er sich vor den Kameras gefühlt hat? „Völlig entspannt! Mir hat das wirklich nichts gemacht. Ich war überhaupt nicht nervös“, so der Ternitzer. Auch mit dem Zeitdruck – die Gerichte müssen innerhalb von 35 Minuten fertig sein – kam er mehr als gut zurecht.

„Zuhause habe ich mir immer ein Zeitlimit von 30 Minuten gesetzt. Das hat gut funktioniert“, erzählt der Hobbykoch weiter. Etwas anders war die Betreuung backstage: „Plötzlich bis du ein ‚VIP‘. Dich betreuen Studenten, die sich was dazuverdienen wollen. Wenn du da zu einem sagst, dass du einen Kaffee oder so haben willst, dann machen sie den und bringen ihn dir!“ Wie weit es der kochende Polizist geschafft hat, kann man ab 2. Oktober bei „Die Küchenschlacht“ im ZDF verfolgen.