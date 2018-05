Am Sonntag wurde für die FF Ternitz Pottschach im Bezirk Neunkirchen aus einem Brand- ein Erste-Hilfe-Einsatz ...

Die Feuerwehr Ternitz-Pottschach, die zu einer Brandmeldeauslösung am Hans Czettel-Platz ausgerückt war, stellte dort fest, dass zwei Frauen beim Eingang zum Wohngebäude über Atemnot klagten. Einsatzleiter Peter Reumüller forderte über die Bezirksalarmzentrale Neunkirchen einen Rettungsdienst an, der ebenfalls anwesende Sicherheitspartner der Stadtgemeinde Ternitz alarmierte zur gleichen Zeit per Telefon über den Notruf 144 die Rettungsleitstelle.

Eine der beiden Frauen musste jedoch bis zum Eintreffen der Rettungsorganisation sofort von den Florianis der Feuerwehr Pottschach erstversorgt werden, da sie einen epileptischen Anfall erlitt. Beide Frauen konnten nach Eintreffen des Rettungsdienstes und an den heraneilenden Notarzt übergeben werden. Die leichtverrauchte Wohnung, in der ein Topf auf dem Herd vergessen worden war, musste mittels Druckbelüfter belüftet werden.

Die beiden Damen hatten mit der verrauchten Wohnung keinen Zusammenhang. Eine der beiden Personen musste in Landesklinikum eingeliefert werden", meldete die FF in einer Aussendung.