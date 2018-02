Am Frühstückstisch sitzen und den selbst hergestellten Honig genießen? Das Lagerhaus in Ternitz machts möglich. In diesem Sommer kann hier ein eigener Bienenstock angemietet werden. Lagerhaus-Chef Walter Bock erzählte der NÖN Neunkirchen, wie‘s geht.

„Bei diesem Projekt geht es darum, das Interesse an Bienen zu wecken, die durch ihre Bestäubungsleistung einen großen Beitrag leisten, die Artenvielfalt unserer Wildpflanzen in unserer Natur und in unseren Gärten zu erhalten.“, so Bock. Auf die Idee gekommen ist der Imker Bernhard Mayerhofer aus Tulln. „Er war schon länger im Agrarbereich tätig. Den Anstoß, Imker zu werden, bekam er von seinem Sohn. Mit ihm hat er im Kino einen Film übers Bienensterben gesehen und seitdem ist er eben Imker“, erzählt der Lagerhaus-Chef über den Ideengeber.

In Ternitz werden rund 55 Bienenstöcke für Interessierte zur Verfügung stehen. Für zwei Monate kann einer der Stöcke, der zu diesem Zeitpunkt rund 20.000 Bienen enthalten wird, angemietet werden. „Bevor es dann zu den Mietern geht, gibt es vom Imker höchstpersönlich noch eine Einschulung, denn es muss sehr viel beachtet werden“, erklärt Bock.

Die Stöcke selbst bestehen aus Styropor. „Es ist dann zwar kein Bio-Honig, aber Stöcke aus Holz wären beim Transport für die Mieter einfach zu umständlich“, so der Lagerhaus-Leiter.

Abgeholt werden können die Stöcke am 7. Mai um 8 Uhr und zurückgebracht am 6. Juni um 7 Uhr.