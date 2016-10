Wie zu erwarten war, stieß die Neufestsetzung der Tarife im Erlebnisparkbad „blub“ nicht nur auf Zustimmung. Die FPÖ sprach sich gegen jede Erhöhung aus. Laut FP-Gemeinderat Thomas Hauer würden teurere Eintrittspreise nur dazu führen, dass noch weniger Badegäste als zuletzt das Bad aufsuchen würden. Er erinnerte an einen früheren Antrag der FPÖ, Kinder den Eintritt um einen Euro zu ermöglichen.

SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak ärgerte die ablehnende Haltung der Freiheitlichen sehr. „Das sind immer nur so Floskeln. Was würde die FPÖ Ternitz konkret tun, um den Abgang in den Griff zu kriegen?“, fragte er in Richtung FPÖ-Mandatare. „Ihr seid immer dagegen.“ Dworak fragte die FPÖ erneut, wie man günstiger werden könne, ohne den Abgang zu erhöhen.

SP-Stadtrat Peter Spicker: „Es ist nicht alles schlecht, was aus Neunkirchen kommt.“ | NOEN, Fussi

NEOS und ÖVP kritisierten den Wegfall der 5-Stunden-Karte, die sehr beliebt bei der Bevölkerung gewesen sei. SP-Stadtrat Peter Spicker erklärte, dass es beim Verlassen des Bades immer wieder zu Problemen kam, da viele ihre Karte bei der Rückkehr vergessen hatten. „Es ist nicht verboten, gescheiter zu werden. Man habe sich daher Anleihen aus dem Neunkirchner Bad geholt. So werde beim Kauf einer Ganztageskarte eine Rückerstattung bei Austritt bis 14 Uhr erfolgen.

„In Neunkirchen funktioniert es – es ist nicht alles schlecht, was aus Neunkirchen kommt.“ Zum letzten Satz gab es Applaus von ÖVP-Gemeinderat Franz Fiedler. Neu sei zudem eine Halbtageskarte ab 13 Uhr und eine Abendkarte ab 16 Uhr. Und Bürgermeister Dworak riet: „Wer gescheit ist, kauft gleich eine Saisonkarte zum Preis von zehn Packerl Zigaretten.“ Spicker ergänzte: „Ab zehn Besuchen hat man die 50 Euro herinnen.“

Bad familienfreundlicher machen

FPÖ-Gemeinderat Roland Schallert forderte, dass die Situation beim Badrestaurant nach vielen Beschwerden verbessert werden solle, was ebenfalls zur Attraktivierung des Bades beitragen würde. Dazu merkte Spicker an, dass es im November zu einem Treffen mit den beiden Pächtern kommen werde. „Wir werden beide darauf aufmerksam machen, dass während der Öffnungszeiten ein klar definiertes Angebot da sein muss.“ Man werde die Pächter auch mit den Beschwerden konfrontieren. Spicker stellte jedoch auch klar: „Wir sind aber nicht die Buffetpolizei!“

FPÖ-Stadtrat Michael Reiterer: „Unsere Idee war, das Bad familienfreundlicher zu machen und leistbarer. Du machst es jetzt aber teurer. Früher sind viele Gäste sogar vom Burgenland zu uns gekommen.“ Dazu stellte Spicker fest, dass der Besuch des Badens eben wetterabhängig sei. Die letzte Erhöhung war zudem erst 2011. „Ich bin der Meinung, dass die jetzige Regelung voll in Ordnung ist.“

Saisonkarte bei 55 Euro

Letztlich stimmten SPÖ, ÖVP und Grüne für die Tariferhöhung beim Blub, die vier Gemeindevertreter der FPÖ und die zwei Mandatare der NEOS enthalten sich der Stimme.

Neben den Tarifen für die Mehrzecksporthalle wurden auch jene für die Kunsteisbahn Ternitz erhöht. Hier wird bei der Einzelkarte für Erwachsene eine Anhebung von 12 Prozent (von 4 auf 4,50 Euro), bei der Saisonkarte von 25 Prozent (von 80 auf 100 Euro) vorgenommen. Bei gleichbleibender Höhe der Einzelkarte für Zivil- und Präsenzdiener wird für die Saisonkarte eine Erhöhung um 22 Prozent (von 45 auf 55 Euro) und für Schüler von 7 bis 15 Jahren von 35 auf 45 Euro (18 Prozent) vorgenommen.

Für die Neufestsetzung der Kunsteisbahn-Tarife stimmten alle Fraktionen bis auf die FPÖ-Vertreter, die sich der Stimme enthielten. Die neuen Tarife für den Kunstrasenplatz wurden dann ganz ohne Debatte mit allen Stimmen angenommen.